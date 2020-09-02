Romeo Beckham 18 yaşında! Babasıyla boy ölçüştü

David Beckham 18 yaşına giren oğlu Romeo Beckham'la neşeli bir paylaşıma imza attı. Oğluyla boy ölçüşen Beckham, kısa kalmasına inanamayarak "Oldukça yakınız" notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı.

David-Victoria Beckham çiftinin ikinci çocukları Romeo Beckham 18 yaşına girdi. Beckham ailesi, Romeo’nun bu özel günü için Cotswolds’taki konutunda bir araya geldi.

Kardeşleri Brooklyn, Cruz ve Harper’ın yanı sıra büyükanne ve büyükbabasıyla da pozlar veren Romeo, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ancak güne dair en neşeli paylaşımı David Beckham yaptı. Oğluyla karşı karşıya gelerek boylarını ölçen David Beckham, Romeo’nun kendisinden uzun olmasına inanamayarak, “Oldukça yakınız” notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı.

Baba ve oğlun bu neşeli rekabetini yansıtan fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.