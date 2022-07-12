Romeo Beckham ve Mia Regan ayrıldı

Ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu olan Romeo Beckham ve Influencer Mia Regan, uzun mesafeli bir ilişkiyi yönetmenin zorluğunun genç çifte zarar vermesinin ardından üç yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Sozcu.com.tr

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Ayrılığın ardından 19 yaşındaki futbolcu Romeo, yine 19 yaşındaki Mia’yla ilgili tüm paylaşımlarını Instagram hesabından sildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, üçüncü yıl dönümlerini mayıs ayında kutlayan çift, çatışan çalışma programları nedeniyle yollarını ayırdı.

Çifte yakın bir kaynak, “Romeo ve Mia, ikisi de sevimli genç insanlar, birbirlerine çok düşkünler ve aile, Mia’yı çok seviyor. Ancak uzak mesafe ilişkisi yaşamaları ilişkilerine zarar verdi.”





“Mia, Romeo’nun annesi tasarımcı Victoria Beckham ile işbirliği yapmaya devam ediyor ama ne yazık ki Romeo ve Mia artık birlikte değiller” dedi.

Romeo şu anda Florida, ABD merkezli Inter Miami II’de (babası David Beckham’ın ortak sahibi olduğu kulüp) orta saha oyuncusu olarak oynuyor, Mia ise esas olarak Londra’da yaşıyor.

Ayrılığın ardından Romeo, futboluna odaklandı ve Mia da İngiltere’de kariyeri üzerine çalışmaya devam ediyor.

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