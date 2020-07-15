Roza Sabah kimdir? Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah kaç yaşındadır?

Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Coşkun Sabah, kızının eğitim masraflarının çok fazla olduğunu söylemişti. Bu açıklama sonrası internet kullanıcıları, Coşkun Sabah’ın kızı Roza Sabah’ı merak etmeye başladı. Roza Sabah kimdir? Roza Sabah kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

Pandemi döneminde yaptığı ‘geçinemiyorum' açıklamasıyla çok tartışılan Coşkun Sabah, İngiltere'de eğitim gören kızı Roza Sabah'ın sadece kirasının 900 euro olduğundan dert yanmıştı. Bu açıklama sonrası gündeme gelen Roza Sabah, sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte Roza Sabah'ın hayatı…

ROZA SABAH KİMDİR?

Ceyda Sabah ve Coşkun Sabah çiftinin kızı olan Roza Sabah 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babaannesinin ismi Roza'dır. Coşkun Sabah'ta kızına annesinin ismini vermiştir. 21 yaşındaki Roza Sabah, eğitimine İngiltere'de devam etmektedir.

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952'de Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Süryani asıllı olan Coşkun Sabah'ın annesinin adı Roza, babasının adı Tekin’dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980’li yılların sonu 1990’lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin “Coşkun Sabah tarzı” olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.

1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla Türkiye’de tüm zamanların en çok satan çalışmasıdır (3 milyon adet). Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık’la daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992’de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık’ la davalık oldu.

Kütahya’da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.

Kışın İstanbul’da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum’daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen’ in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya’da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

Elektro Udun yaratıcısı

1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.