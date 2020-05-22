Rozz Kalliope kimdir? Rozz Kalliope nereli ve kaç yaşında?

Rozz Kalliope, 1991 doğumludur. Benjamins isimli albümü ile Türkiye’de hayran kitlesini genişleten ve popüler olan Rozz Kalliope hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Rozz Kalliope nereli ve kaç yaşında?

Ece Seçkin ile yaptığı Benjamins 3 şarkısı ile Youtube trendler listesinde 1 numaraya kadar yükselen Rozz Kalliope hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Rozz Kalliope kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri…

ROZZ KALLİOPE KİMDİR?

R&B sanatçısı Rozz Kalliope, 9 Mart 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını doğup büyüdüğü Almanya'da tamamlayan Rozz Kalliope aslen Türk asıllıdır.

2017 yılında Benjamins'i yayınlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve beğeni toplayan Rozz Kalliope; ardından Junya Mafia isimli şarkısıyla önemli bir çıkışa imza atmıştır. Benjamins 2 albümünün peşi sıra Benjamins 3'ü Ece Seçkin'le birlikte seslendirerek Türkiye'deki hayralarından büyük ilgi görmüş ve 50 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşmıştır.

Üç yabancı dil bilen Kalliope'nin, Darılmışsın ve Roket isimli parçaları da Youtube'da binlerce izlenme sayısına ulaşmıştır. Rozz Kalliope'nin Youtube video kanalında 40 bin abonesi bulunmaktadır.

Albümleri:

2017 – Benjamins

2018 – Junya Mafia (single)

2019 – Benjamins 2

2019 – Benjamins -3