RTÜK’ten Sadakatsiz dizisine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı dizi ve televizyon programlarına ceza verdi. RTÜK'ün 'Sadakatsiz' dizisine yönelik Kanal D'ye verdiği cezada, 'evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterilmesi' gerekçe gösterildi.

RTÜK, Ebubekir Şahin başkanlığındaki son toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

Üst Kurul, ‘evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren’, ‘çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan’ ‘Sadakatsiz’ dizisinin yayınlandığı Kanal D’ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1 VE HALK TV’YE YİNE CEZA!

TELE 1’de yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programında sunucunun “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor” şeklindeki ifadelerini değerlendiren Üst Kurul, yayında polis teşkilatının hiçbir kanıta, bilgi ve belgeye dayanmayan şekilde zan altında bırakıldığını tespit etti.

Üst Kurul, yayın hizmetleri ile ilgili ‘insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

RTÜK ayrıca Halk TV’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında yayın konuklarının Türk ordusu ile ilgili ifadelerini de cezalandırdı.

Açıklamaların iç ve dış güvenliğini sağlayan kurumların moral üstünlüğünü zafiyete uğratabilecek nitelikte olduğunu belirleyen Üst Kurul, yayın ilkesi ihlali nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası uyguladı.