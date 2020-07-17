Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un ifadesi ortaya çıktı!

Evlilik hazırlığında olduğu sevgilisini darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde sevgilisi B.Y.’ye kasıtlı olarak vurmadığını söyleyen Arkun, “Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişler olması gerekirdi” diyerek kendisini savundu.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlililik hazırlığında olduğu B.Y., Arkun'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. B.Y.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Özer Arkun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

BİR YILI AŞKIN CİDDİ BİR BERABERLİKLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İfadesinde B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi bir beraberlikleri olduğunu ve evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyleyen Özer Arkun, şu ifadeleri kullandı:

* Kendisi aşırı kıskanç bu kişiliğe sahiptir. Birlikteliğimiz süresince bu konuda birçok tartışmamız olmuştur. B.Y.'nin kazaen yaralandığı gün yine kıskançlık krizine girerek, çocuğumla görüşeceğimi bilmesine rağmen ‘neden telefonumu açmıyorsun, yanında kim vardı, kimleydin' diyerek kavga çıkarıp, çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı.

* Ben de sakinleşmemesi üzerine tartışma uzamaması için evden çıkmak istedim. Bu sefer yakama yapışarak, beni koridorda kendine doğru çekerek, gitmeme engel olmaya çalışıp aynı zamanda hakaret ve çekiştirmelere devam ediyordu.

* Bu saldırıyı sonlandırabilmek ve zarar görmemek için koridorda onu durdurmaya çalıştım. Fakat tişörtümün yakasından iki eliyle sımsıkı tutup beni sarsmaya ve bana hakaret etmeye devam etti.

KASITLI OLARAK VURMADIĞINI SAVUNDU

İfadesinde yakasını bırakması için B.Y.'nin kollarından ve bileklerinden tuttuğunu savunan Arkun, şöyle konuştu:

* Bu karşılıklı çekiştirme ve tişörtümün yırtılması esnasında bir anda istem dışı olarak benim elim de kontrolsüz bir şekilde suratına, burun kısmına çarptı.

* Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım. Bu çarpmanın etkisi ve asıldığı tişörtün yakasının yırtılması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Ben de hemen kendisini kaldırdım.

* İstemeden oldu, dur müsaade et bakayım derken burnundan kan damlamaya başlamıştı. Koluna girdim, yatak odasındaki banyoya burnunu yıkamaya beraberce giderken, banyonun önünde diz çoktu ve burnu biraz daha fazla kanıyordu.

* Hemen banyoda yüzünü yıkayıp kanama durmasına rağmen gözaltları ve göz kapaklarında morarma olduğunu görünce, kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik.

‘İNTİKAM HİSSİYLE YAPILMIŞ ASILSIZ SUÇLAMALARDIR’ DEDİ

B.Y.'nin hastanede doktora merdivenden düştüğünü söylediğini anlatan Arkun, B.Y.'yi tehdit etmediğini savunarak, şunları söyledi:

* Neden doğruyu söylemediğini sorduğumda bana ‘tartışma esnasında kaza sonucu oldu desem poliste ifade falan uğraşırız diye öyle dedim' dedi.

* Kendisine kesinlikle şiddet uğramadım. Burna alınan bir darbe halinde gözaltında ve göz kapaklarında bu tür morarmaların olacağı tıbbi gerçek olup, burun estetiği yaptıranlarda dahi bu tarz morluklar ve şişlikler olmaktadır.

* Bu fotoğrafı sanki defalarca yumruk yediğinin, gözlerinin morartıldığının delili gibi lanse etmesi ve bu iftiranın atılması olayların evlilik fikrimden vazgeçtiğim için kurgulanmış olduğunun bir göstergesidir.

* Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişler olması gerekirdi. Kendisini kilitlediğim çıkmasına, gitmesine izin vermediğim iddiası da asılsızdır.

* Tamamen beni korkutmak, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır.

“ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIKTIR”

Arkun ifadesinde, “Hastaneden geldiğimizde benim yerdeki kanları temizlerken çekilmiş ve benim bilgim dahilindeki videoları dahi sanki şiddet sonrası delilleri ortadan kaldırıyormuşum, gizlice çekilmiş video gibi lanse etmesi çok büyük haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

4 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan B.Y. ise ifadesinde, 4 Mayıs günü Arkun'un Üsküdar'daki evinde evlilik meselesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirterek, Arkun'un kafasına ve yüzüne yumruk attığını söylemişti.

B.Y.'nin mahkemeye başvurması üzerine, Özer Arkun'un 4 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verilmişti.