Rubato’dan müzik ziyafeti

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının önemli mekanlarından olan Maxim Royal, bu kez Türkiye’nin önemli müzik gruplarından Rubato’yu ağırladı.

Konukların yoğun ilgi gösterdiği gece Gediz Şov ve fasıl grubu ile başladı. Alkışlar arasında sahneye çıkan Rubato Grubu üyeleri, tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Repertuvarlarının zenginliği ile tüm konukların zevklerine hitap etmeyi başaran Rubato grubu, büyük alkış aldı. Hareketli parçalarla konuları coşturarak yerlerinde oturmalarına fırsat vermeyen Rubato grubunu dinleyenler arasında eşleri de vardı. 30 Mart'ta tekrar Maxim Royal sahnesinde izleyenleriyle buluşacak olan Rubato, sevenlerinin alkışları ile sahneden ayrıldı.