Rubato’nun solistine iki suçtan ceza, beş suçtan beraat
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iki yıl önce kız arkadaşı B.Y.'yi darbettiği gerekçesiyle 7 suçtan toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davada karar çıktı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Özer Arkun’un avukatı Serkan Toper ve müşteki B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun katıldı.
ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özer Arkun’un ‘kasten basit yaralama’ suçundan 10 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın mahkemedeki davranışlarını gerekçe gösteren mahkeme, adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Öte yandan mahkeme, ‘hakaret’ suçundan da Arkun’un 5 bin 250 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
5 SUÇTAN BERAAT ETTİ
Mahkeme, müşteki B.Y.’nin beyanlarının haricinde somut delillerin olmadığını gerekçe göstererek sanık Özer Arkun’un üzerine atılı ‘nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘basit cinsel saldırı’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun’un 2020 yılında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatıldı.
Özer Arkun ile B.Y.’nin 4 Mayıs 2020’de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun’un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı belirtildi.
Arkun’un dış kapıya yönelen B.Y.’nin çıkmasını engellediği, bilgisayar ve cep telefonunu genç kadının kullanmasına engel olduğu anlatıldı.
B.Y.’nin kendisini yatak odasına kilitlediğinin anlatıldığı iddianamede, Arkun’un kapı önünde 10-15 dakika özür dilediği aktarıldı. Genç kadının kapıyı açtığı sırada öpmeye çalıştığı ve kendisinden uzaklaşmasını istediğinde Arkun’un B.Y.’ye yumruk attığı kaydedildi.
Genç kadının banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla Arkun’un genç kadını hastaneye götürdüğü belirtildi.
İddianamede Özer Arkun’un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.