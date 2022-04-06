Rubato’nun solistine iki suçtan ceza, beş suçtan beraat

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Arkun'un 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan toplamda 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenirken 5 ayrı suçtan ise beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar’da, 2020 yılında evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı B.Y.’yi (33) darbettiği gerekçesiyle 7 suçtan toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Özer Arkun’un avukatı Serkan Toper ve müşteki B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Açıklanana mütalaada, 4 Mayıs 2020’de Özer Arkun ile B.Y.’nin tartıştığı ve Arkun’un kız arkadaşı B.Y.’yi yaraladığı anlatıldı. Mütalaada, B.Y.’nin hürriyetinin tahdit iddiasına rağmen tarafların olayın hemen ertesi günü hastaneye gittiği, katılanın sanık olmaksızın muayene olduğu, bu durumda sanığın iddialarının somut deliller ile örtüşmediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcı mütalaasında, B.Y.’nin cep telefonu ve bilgisayarının zapt edildiğini iddia etmesine rağmen, HTS kayıtlarının incelenmesinde olağanüstü bir kesintinin olmaması ve katılanın olayın hemen akabinde video çekebildiği değerlendirildiğinde iddiaların soyut kaldığı aktarıldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Mütalaada, B.Y.'nin cinsel saldırıya uğradığına yönelik iddialarının sanık Özer Arkun tarafından kabul edilmediği, B.Y. tarafından doğrulanmaması nedeniyle soyut beyanlardan ibaret kaldığı kaydedildi.

Savcı, incelenen mesaj içerikleri ve beyanlara göre sanığın tehdit ve şantaj anlamı barındıracak eyleminin tespit edilemediğini kaydetti.

Mütalaada Özer Arkun’un B.Y.’yi darbettiğinin sabit olduğu ancak incelenen muayene raporunda künt travma izine veya kesiye rastlanılmaması nedeniyle eylemin B.Y.’nin iddia ettiği gibi silahtan sayılacak bardak ile gerçekleştiğine dair delil bulunmadığı anlatıldı.

Sanık Arkun’un B.Y.’ye attığı mesajda “Sen manyak mısın?” şeklinde hakaret ettiğinin belirtildiği mütalaada, dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Özer Arkun’un ‘basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Öte yandan mütalaada sanık Özer Arkun’un ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından ise beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, müşteki B.Y.’nin avukatına mütalaaya ilişkin beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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