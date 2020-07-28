Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet nereli ve kaç yaşında?

YouTube izleyicileri arasında tanınan isimlerinden olan ve milyonlarca takipçisiyle geniş bir kitleye hitap eden Ruhi Çenet'in hayatı merak ediliyor. Ürettiği videolarda az bilinen gerçekleri incelemeye çalışan Ruhi Çenet kimdir? İşte hayat hikayesi...

YouTube için videolar hazırlayan ve uzun yıllardır geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ruhi Çenet’in adı sık sık gündemde yer alıyor. İşte hayatına dair merak edilenler…

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi, Çenet, 1990'da Aydın’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını devam etmek için Hindistan’a gitti ve uzun süre bu ülkede kaldı. Video bloglarında Hindistan’da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor. Videolarını ilk olarak Hindistan’da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul’a taşınıyor.

“Ruhi Çenet Videoları” önemli çünkü onları değerli kılan özellikleri bilgi verici olmaları. Çenet, YouTube kanalıyla yaptığı araştırmaları, öğrendiği bilgileri ilgi çekici bir üslupla sunuyor.

Abonelerine bilgi verici, ufuk açıcı ve bazen de “korkutucu” videolar sunan Çenet’in şu anda 2 YouTube kanalı bulunuyor. “Ruhi Çenet Videoları” adlı ilk kanalının 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kanal bugüne kadar yaklaşık 200 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda.