Ruhi Sarı kimdir? Ruhi Sarı nereli ve kaç yaşında?

Ruhi Sarı, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına Sen de Gitme isimli sinema filmi ile geçen Ruhi Sarı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ruhi Sarı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Pazarcı Ziya karakterini canlandıran Ruhi Sarı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ruhi Sarı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

RUHİ SARI KİMDİR?

Ruhi Sarı, 18 Mayıs 1972 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk televizyon dizi oyunculuğunu 1997 yılında yayınlanan Zilyoner dizisi ile geçekleştiren Ruhi Sarı; Yedi Numara, Yılan Hikayesi, Diğer Yarım, Cesur Hemşire, Ezo Gelin, Aşk Yakar, Haziran Gecesi, Mavi Kelebekler, Türkler Çıldırmış Olmalı,Sen Benimsin, Diğer Yarım, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova’nın Şifresi: Temel, Kırgın Çiçekler, Seni Seven Ölsün, Sümela nın Şifresi 3: Cünyor Temel, Söz, Kafalar Karışık, Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, Güvercin, Şuursuz Aşk, Öteki İhtimal gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Ayrıca bir çok tiyatro oyununda da sahne almıştır.

Ruhi Sarı, 17 Eylül 2004 tarihinde sanat yönetmeni Natali Yeres ile evlendi. Arte Gün adında bir oğlu vardır.

Ruhi Sarı şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde Pazarcı Ziya Örnek karakterine hayat vermektedir. Ruhi Sarı, 1.71 metre boyunda, 63 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2008 – 15.Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu (Made in Europe)

2002 – 24. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Hiçbiryerde)

2000 – 11. Orhan Arıburnu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Üçüncü Sayfa)

2000 – 7. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu (Üçüncü Sayfa)

1996 – 33. Antalya Film Şenliği – Yılmaz Zafer Onur Ödülü (Sen De Gitme)

1996 – Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Yılmaz Güney Onur Ödülü (Sen De Gitme)

1996 – Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” ödülü (Sen De Gitme)

Ruhi Sarı'nın rol aldığı tiyatro oyunları:

2014 – 2′ si 1 Arada – Gate Production

2013 – Testosteron (oyun) – Oyun Atölyesi

2011 – Fare Kapanı – Tiyatro Akla Kara

2010 – Sınır (oyun) – Kartal Sanat Tiyatrosu

2007 – Çapraz Aşklar – Sadri Alışık Tiyatrosu

2003 – Ağır Roman – Sadri Alışık Tiyatrosu

2000 – Kabare Taksim – Kabare Taksim

1987 – Carrar Ananın Tüfekleri – Kartal Sanat Tiyatrosu

1987 – Abbas Yola Giden – Kartal Sanat Tiyatrosu

1987 – Ölüler Konuşmak İster – Kartal Sanat Tiyatrosu

Ruhi Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Öğretmen (Ziya) (TV Dizisi)

2020 – İki Gözüm (Sinema Filmi)

2020 – Öteki Ihtimal (Sinema Filmi)

2020 – Hayalet: 3 Yaşam (Sinema Filmi)

2019 – Şuursuz Aşk (Müfit) (Sinema Filmi)

2019 – Hayatımız Film (Deli Murat) (TV Filmi)

2018 – Kapan (Sinema Filmi)

2018 – Güvercin (Halil) (Sinema Filmi)

2018 – Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn (Sinema Filmi)

2018 – Bende Kal (Sinema Filmi)

2018 – Kafalar Karışık (Ferit) (Sinema Filmi)

2017 – Söz (Şef)(TV Dizisi)

2017 – Sümela nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi) 2017 – Benzersiz (Bülent) (Sinema Filmi)

2016 – Seni Seven Ölsün (Hüsrev) (Sinema Filmi)

2016 – Bütün Saadetler Mümkündür (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Sadullah) (TV Dizisi)

2015 – Son Takla (Saffet) (TV Filmi)

2015 – O Aşk Benim (Ahlas Toprak)(TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Ahlas Toprak) (TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Fahri Fırfır) (Sinema Filmi)

2014 – Yola Çıkmak (Samet Mutlu)(Sinema Filmi)

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Saffet) (Sinema Filmi)

2014 – Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 – Gittiler ‘Sair ve Meçhul’ (Sinema Filmi)

2014 – Diğer Yarım (Devran) (TV Dizisi)

2012 – İstirahat Odası (Adam) (Kısa Filmi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi)

2012 – Köstebekgiller (Gürkan) (Tv Programı)

2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (TV Dizisi)

2011 – Sümela’nın Şifresi: Temel (Turgay Büyükdere) (Sinema Filmi)

2011 – Mavi Kelebekler (Rasko) (TV Dizisi)

2011 – Gişe Memuru (Cengiz) (Sinema Filmi)

2011 – 5’er Beşer (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cumali) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Günahlar (Sinema Filmi)

2010 – Kars Öyküleri (Sinema Filmi)

2010 – Kafe (Kısa Filmi)

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı (Mahsun Güler) (Sinema Filmi)

2009 – Pus (Reşat) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Halil) (TV Dizisi)

2009 – Adab-ı Muaşeret (Ertunç) (Sinema Filmi)

2008 – Güz Sancısı (Nümayişçi) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Yakar (Tarantino) (TV Dizisi)

2007 – Made in Europe (Ali) (Sinema Filmi)

2007 – Kabadayı (Piç Selim) (Sinema Filmi)

2006 – 2007 – Ezo Gelin (Recep Ağa) (TV Dizisi)

2005 – Çarpışma (Ali Akar) (Kısa Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (TV Dizisi)

2005 – Alanya Almanya (Adem) (TV Dizisi)

2004 – Saçsaça Başbaşa (Kamil) (TV Dizisi)

2004 – Ruhun Duymaz (Zarif) (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Fidyeci) (TV Dizisi)

2003 – Sultan Makamı (Eko) (TV Dizisi)

2003 – Bakış (Kısa Filmi)

2002 – Yarım Elma (Huşeng) (TV Dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Ömer) (TV Dizisi)

2001 – Maruf (Maruf) (Sinema Filmi)

2001 – Hiçbiryerde (Veysel) (Sinema Filmi)

2001 – Derviş (Yusuf) (Sinema Filmi)

2001 – Yılan Hikayesi 3. Sezon (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Satılmış Ballıoğlu) (TV Dizisi)

2000 – 12 Lejyoner (Sinema Filmi)

2000 – Şaşıfelek Çıkmazı (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (Engin) (TV Dizisi)

1999 – Figüran (Burhan) (TV Filmi)

1998 – Üçüncü Sayfa (İsa Demirci) (Sinema Filmi)

1997 – Yalan (TV Filmi)

1997 – Unutmadım (Kısa Filmi)

1995 – Sen De Gitme (Rıfat) (Sinema Filmi)