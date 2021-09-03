Rus Kızılordu Korosu: Büyük geçmiş olsun Haluk Levent

Covid-19 testi pozitif çıkan şarkıcı Haluk Levent için gelecek ay birlikte konser vermeyi planladığı Rus Kızılordu Korosu’ndan ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınlandı.

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Gelecek ay Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu ile Rusya'da yapılması planlanan “Rus Kızılordu ile Cumhuriyet Marşları” konserleri için başkent Moskova'ya gitmeyi planlayan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle konser provaları için gitmeyi planladığı Moskova seyahatini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Hayranları başta olmak geniş çevreelrden destek mesajları yağan Haluk Levent'e bir destek mesajı da Rusya'dan geldi. Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu tarafından Türkçe yayınlanan mesajda, “Büyük geçmiş olsun Haluk Levent. Sağlık dileriz. Konserde görüşmek üzere” ifadelerine yer verildi.

KALİNKALI MESAJ

Görüntülerde geçmiş olsun mesajının ardından ise Rus Kızılordu'nun en popüler şarkısı olan “Kalinka” şarkısı söylendi.

Rus Kızılordu Korosu'nun yayınladığı mesajın ardından yine sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlayan şarkıcı Haluk Levent ise, “Covid-19 olduğumdan dolayı Rus Kılızordu ile Cumhuriyet Marşları provasına gidememiştim. Prova bensiz yapıldı şimdilik. Geçmiş olsun dileklerini yollamışlar. Birisini sizinle paylaşmak istedim” dedi.