Rus oyuncunun çağrısı karşılık buldu

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Kanser hastalığının farkındalığını artırmak ve kanser hastalarına destek olmak için Türk Kanser Derneği’nin yüzü olan Polyanin'in sosyal medyasından verdiği çağrı anında karşılık buldu.

“ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIM”

“Kurbanınız bir hastaya şifa olsun. Türk Kanser Derneği’ne yapacağınız her bir kurban bağışı Mucizevi’nde kalan hastalara aktarılacaktır. Bu savaşta hastalarımıza el ele hep birlikte destek olalım!” diyerek çağrıda bulunan yakışıklı oyuncu, bayram boyunca sevenlerinden çok iyi geri dönüşler aldığını söyledi.

Bayramlarda yaşanan birlik ve beraberliğin kendisini çok etkilediğini belirten Polyanin, “Bayramda insanların akrabalarını ziyaret etmesi, büyüklerinin ellerini öpmesi, dargınların, küslerin barışması çok güzel bir duygu” dedi.