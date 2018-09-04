Ruslar Egor Kreed ile coştu

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Kemer merkezindeki bulunan bir mekanda konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, izdihama neden oldu. 24 yaşındaki şarkıcının konserine özellikle Rus kadınlar ilgi gösterdi. Ukraynalı, Kazak, Azeri ve Belaruslu turistler de konseri izlemek için gece kulübüne akın etti.



‘Timati’ adıyla bilinen şarkıcı Timur Ildarovich Anusov’un kurduğu ‘Black Star’ grubu üyesi olan, asıl adı ‘Yegor Nikolaevich Bulatkin’ olan Egor Kreed, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Hayranları şarkıcıya tüm parçalarında eşlik ederken, Egor Kreed, Kemer’de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

(DHA)