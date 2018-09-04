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Ruslar Egor Kreed ile coştu
Ruslar Egor Kreed ile coştu
Antalya'nın Kemer ilçesinde konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, özellikle Rus hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Magazin 4 Eylül 2018 - 13:22

Kemer merkezindeki bulunan bir mekanda konser veren Rus şarkıcı Egor Kreed, izdihama neden oldu. 24 yaşındaki şarkıcının konserine özellikle Rus kadınlar ilgi gösterdi. Ukraynalı, Kazak, Azeri ve Belaruslu turistler de konseri izlemek için gece kulübüne akın etti.

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‘Timati’ adıyla bilinen şarkıcı Timur Ildarovich Anusov’un kurduğu ‘Black Star’ grubu üyesi olan, asıl adı ‘Yegor Nikolaevich Bulatkin’ olan Egor Kreed, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Hayranları şarkıcıya tüm parçalarında eşlik ederken, Egor Kreed, Kemer’de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.
(DHA)

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