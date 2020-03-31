Rüştü Reçber’e virüs bulaştırdığı iddia edilen Işıl Reçber isyan etti

Birkaç gün önce corona virüsü testi yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Rüştü Reçber’e, virüsü Işıl Reçber’in bulaştırdığı iddia edildi. Geçen hafta Amerika’dan dönen ve 14 gün kuralına uymayıp, soluğu sahibi olduğu güzellik merkezinde alan Reçber, haberlere isyan etti.



Şu an hastanede tedavisi süren Rüştü Reçber, İspanyol basınında da yer buldu. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca ise bir dönem Barcelona’da da oynayan efsane kaleciye virüsü bulaştıran kişinin eşi Işıl Reçber olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine Reçber, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.



Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için “Hepinizi Allah ıslah etin, hidayet versin. Sizleri Allah’a havale ediyorum” dedi. İşte o açıklama…