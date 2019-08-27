Rus’un Oyunu konusu ne? Oyuncuları kimler?

Başrollerinde ise Fırat Tanış, Leonid Kulagin, Anastasiya Klyeva ve Levent Özdemir yer aldığı Rus’un Oyunu filmi zengin ve züppe bir iş adamı olan Serhat Vasbi’nin tuzağa düşürülmesi ile başlıyor. İşte film hakkında detaylar…

RUS’UN OYUNU KONUSU

Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından birine oynanan bir oyunu, şantajı ve altındaki inanılmaz sebepler… Züppe ve zengin, sınır tanımayan bir iş adamı olan Fırat Tanış'ın oynadığı Serhat Vasbi'nin, Batıkan dahil nasıl büyük bir ekip tarafından tuzağa düşüyor. Ancak bu tuzakta kim haklı, kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor hepsi bu şaşırtıcı senaryoda gizli. Hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı hikayesi Rus'un Oyunu. Ama film için şunu söyleyebiliriz! Bir palyalçonun daha maskesi düşüyor!