Rusya Dışişleri Bakanı’nın üvey kızına İngiltere’den alışveriş yasağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birinci ayına yaklaşırken tüm dünya Rusya'ya karşı çeşitli yaptırımlarda bulunmaya devam ediyor. Son yaptırımlardan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üvey kızı Polina Kovaleva da nasibini aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 26 yaşındaki üvey kızı Polina Kovaleva’nın Londra’daki dairesine gitmesi yasaklandı.

İngiltere’nin yaptırımına uğrayan 26 yaşındaki Kovaleva, sürdürdüğü lüks hayatla biliniyordu. Sun’ın haberine göre, Polina Kovaleva’nın 4,4 milyon sterlinlik değeri bulunan Londra, Kensington bölgesindeki lüks dairesine gitmesi yasaklandı. Bunun dışında sosyetik isim İngiltere’den herhangi bir şekilde alışveriş de yapamayacak.

Geçtiğimiz hafta protestocular, “baban bir katil” diye bağırarak Kovaleva’nın apartmanının önünde toplanmışlardı.

POLINA KOVALEVA KİMDİR?

Polina Kovaleva’nın annesi Svetlana Polyakova’nın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaklaşık 20 yıldır metresi olduğu iddia ediliyor.



1995 doğumlu Kovaleva, Loughborough Üniversitesi’nde siyasetle ekonomi alanında okumadan önce Bristol’de özel bir yatılı okula gitti. Jet sosyetenin içinde yer alan Kovaleva, lüks bir hayatın tadını çıkarıyor ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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