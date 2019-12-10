Rusya’da yeni yaş kutlaması

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Düzyatan 32 yaşına girdi. Engin Altan Düzyatan, eşi ile birlikte yeni yaş kutlaması için Rusya’ya uçtu. Çift, Moskova Meydanı’nda objektife poz verdi. Neslişah Düzyatan, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafa “Dünyanın neresine gitsem yine sen” yazdı.



KARDEŞİNDEN DUYGUSAL KUTLAMA

Öte yandan Aslışah Alkoçlar da ablası Neslişah Düzyatan’ın yeni yaşı için duygusal bir kutlama gerçekleştirdi. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın kucağında henüz bir çocukken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aslışah Alkoçlar, “İyi ki benim ablamsın… karakterin, merhametin o kalbin bana hep örnek oldun. Ablam, bazen annem, her zaman en yakın arkadaşım, sırdaşım, baş eleştirmenim balance box mali işler sorumlusu, cfo’m iyi ki doğdun. Bu resimdeki gibiyiz hala hiç değişmedi. Emir ve Alarayı’da şimdi böyle taşıyor” notunu düştü.