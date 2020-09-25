Rutkay Aziz ödülünü TTB’ye teslim etti

İstanbul Tabip Odası, Altın Koza Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen usta oyuncu Rutkay Aziz’in ödülünü Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) adamasına teşekkür etmek maksadıyla bir tören düzenledi.

“Hekimler Rutkay Aziz’le Buluşuyor” isimli törende İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve usta oyuncu Rutkay Aziz konuşma yaptı.

“TÜRKİYE’DE BİR MUTLULUK YAYILDI”

TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman salgın sürecinde tüm sağlık emekçilerinin corona virüsüne karşı yoğun mücadele verdiklerini ve kendi hayatlarından fedakarlık yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

* Sağlık çalışanları kendilerini gerçekten çok bitkin, mutsuz ve değersizleştirilmiş hissediyordu. Ama birden bire bir haber medyaya yansıdı: Değerli sanatçı Rutkay Aziz kendisine verilen 27. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü bizlere ithaf ettiğini söyledi.

* Türkiye’de bir onur bir gurur bir mutluluk yayıldı. Herkes birbirine haber verdi. Sosyal medyada paylaşıldı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Çok ihtiyacımız vardı bu dönemde. Tekrar tüm sağlık çalışanları adına sizi alkışlıyorum.

“ONLAR GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER”

“O kadar kirli bir süreçten geçiyoruz ki siz bu onuru benden çok daha fazla hak ediyorsunuz” diyen usta sanatçı Rutkay Aziz, açıklamasına şöyle devam etti:

* Gerçek bu. Ha bunu anlamayanlar var, bırakın anlamasınlar. Onlar geldikleri gibi gidecekler. Ama bizler bu Türkiye’yi aydınlık günlere taşıyacağız. Buna inanıyorum.

* Ve bir şeye daha inanıyorum ki: Öncelikle bir tiyatro sanatçısı olarak, toplumcu-gerçekçi bir tiyatro yaparak insanın yaşama sanatına katkı sağlamak gibi soylu bir görevimiz oldu. Ben her zaman için tiyatroyla, tıpla uğraşan arkadaşlarımı birleştiririm. Siz hekimler de, sağlık emekçileri de insanın yaşama sanatı için emek veren, kavga veren, bu soylu sanatın soylu birer insanlarısınız.

* Onun için biz olsak da olur, olmasak da olur. Ama eminim ki sağlık emekçileri var oldukları sürece bu memleketin, bu halkın, geleceğin can güvenliğiyle eş değerde olacaksınız. İyi ki varsınız.

ÖDÜLÜNÜ TTB’YE VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken konuşma yapan Rutkay Aziz, “Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren TTB’ye hediye edeceğim” diyerek ödülü Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerine armağan etmişti.

BAHÇELİ TTB’Yİ HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgınla mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak “Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” eylemi başlatan TTB’yi hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti. Bahçeli’nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelmişti.