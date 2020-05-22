Rüzgar Erkoçlar çirkin yorumu ifşa etti

Rüzgar Erkoçlar sosyal medya hesabı üzerinden kendisine çirkin bir yorum yapan takipçisini ifşa etti ve sonrasında çektiği video ile sevenlerine içini döktü.

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ile uzun süre kendisinden söz ettiren Rüzgar Erkoçlar şimdilerde kendisine kurduğu yeni hayatta mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Verdiği karardan son derece mutlu olaın ve yaşantısını bu şekilde sürdüren Erkoçlar, sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden bir yorumu ifşa etti ve çektiği video ile hislerini takipçileriyle paylaştı.

Her ne kadar kendisine yöneltilen bu çirkin sözlerin sekiz yıl öncesine göre çok daha etkisiz olduğunu söylese de Rüzgar Erkoçlar böyle bir yorumu ifşalayarak farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Tam da çirkin yorumların gündemde olduğu şu dönemde Rüzgar Erkoçlar’ın bu tepkisi sevenleri tarafından da son derece haklı bulundu…

Erkoçlar, kendisine yapılan bu çirkin yorumu ifşaladıktan sonra duygularını kelimelere döktü ve tepkisini şu satırlarla dile getirdi:

Yazdığı satırların ardından takipçilerinden gelen çok fazla yoruma kayıtsız kalamayan Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video paylaştı ve yaptığı hareketin farkındalık yaratmak için olduğunu ve bu çirkin yorumların kendisini çok da fazla etkilemediğini söyledi.