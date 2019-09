Rüzgar Erkoçlar: İki sene önce bugün

Geçirdiği ameliyat ile cinsiyet değiştirdikten sonra sevgilisi Tuğba ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabı üzerinden mutlu giden evliliğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

“HER AN DAHA İYİYE”

Erkoçlar bu defa evliliğiyle ilgili çok özel satırlar yazmak üzere bir paylaşımda bulundu. Eşiyle birlikte yürürken görüldüğü bir kareyi hesabından paylaşan Erkoçlar bunun altına ikinci evlilik yıldönümüyle ilgili şu satırları yazdı:

“27.09.17 İki sene önce bugün. Birbirimize karıştığımız bir olduğumuz, beraber her gün daha büyüyüp daha gerçek olduğumuz, her an daha birbirimizin farkında olup hamd ettiğimiz günlerin çoğaldığı günlere iki sene eklendi. Her an daha iyiye daha aşk'a daha an'a daha biz olmaya canım karım Tuğba Erkoçlar”