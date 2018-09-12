Rüzgar Erkoçlar mafya babasının oğlu oldu

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Filmde kullanılan spor arabalar ile basın mensuplarını karşılayan Erkoçlar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Film ile ilgili konuşan Erkoçlar “Bir aylık bir çekim süreci oldu güzel bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum, ben Peker Açıkalın'ın oğlu Barış karakterini canlandırıyorum. Benim de çok eğlendiğim sahneler oldu.

İlk defa mafya vari bir rol üstlendim. Filmde sürprizler çok olacak sinemaseverleri filmimize bekliyoruz” dedi. Yönetmenliğini Deniz Denizciler'in yaptığı, yapımcılığını Demir Yapım’ın üstlendiği başrollerinde ise Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar'ın yer aldığı ‘Baba 1.5’ filminin çekimleri tamamlandı.