Ryan Dorsey ağlayarak anlattı: Oğluma ‘annen cennette’ dedim

Oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte 8 Temmuz’da California’daki Piru gölüne giden ve 13 Temmuz’da da cansız bedeni bulunan Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera’nın hayatını kaybetmesi sonrası kız kardeşi Nickayla Rivera ve eşi Ryan Dorsey gündeme oturdu. Birlikte yaşamaya başladıkları için tartışılan isimlerden Rivera’nın ardından Dorsey de sessizliğini bozdu.

Bu durumla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Ryan Dorsey, eşini kaybettikten sonra kendileriyle ilgili çıkan haberleri takip etmediğini söyledi. Dorsey, “Biliyorum ki insanların yazdığı 50 tane pozitif yorumun içinde 5 tane de negatif çıkar. O negatif yorumlar da aklınızdan bir türlü çıkmaz” dedi.

37 yaşındaki oyuncu, insanların hiç tanımadıkları başka insanlar hakkında yorumlar yaptıklarını belirterek, küçük yaşta annesini kaybeden oğlu için duyduğu endişelerden bahsetti.

Videoda gözyaşlarına hakim olamayan Ryan Dorsey, duygularını ve yaşadıklarına şöyle anlattı:

* Kendim hakkında düşünüyorum da hala bir annem olduğu ve benim yaşamıma yardım eli uzattığı için şanslı hissediyorum. Sonra da oğlumun aynı şansa sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu beni üzülmenin de ötesinde duygulara yöneltiyor.

* Kendime ‘Neden?’ diye soruyorum. ‘O çocuk bunu hak etmek için ne yaptı?’ Onun bunları hak edecek bir şey yapmadığını biliyorum. Fakat insanların bu konuda söyledikleri üzücü.” Dorsey, böyle durumlarda aile olarak birlikte olmanın ve acıyı paylaşmanın güzel bir durum olduğunu belirterek, “Ama, küçük bir insana bire bir başına gelenleri ve hayatının yeni gerçeğini anlatmak zorunda olmak acıyı daha da ağırlaştırıyor.

Oyuncu, 5 yaşındaki oğlu Josey’e annesinin cennette olduğunu söylediğini ve onun da, “İyi, ben de oraya gitmek istiyorum. Oraya nasıl giderim?” diye sorduğunu anlattı.

Ryan Dorsey, baldızının bir süredir kendileriyle yaşadığını doğrulayarak bu durumu oğlunun istediğini açıkladı. Dorsey, Josey’in “Titi (Nickayla) bizimle yaşayabilir mi?” diye sorduğunu söyleyerek, teyzesinin oğlu ile ilgilenmesinin de bir anneye sahip olmaya en yakın durum olduğunu anlattı.

Rivera’nın 25 yaşındaki kız kardeşi Nickayla Rivera da benzer şekilde açıklama yaparak ablasının vefatından sonra yeğeni ile ilgilenmek ve bakımını üstlenmek için Ryan Dorsey’in yanına taşındığını söyledi. Nickayla Rivera, 5 yaşındaki yeğenini desteklemek için böyle bir karar verdiğini belirtti. Rivera, bu durumun dışarıdan nasıl göründüğünü umursamadığını çünkü kimsenin katlandıkları acıyı göremediğini ifade etti.