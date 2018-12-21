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Ryan Reynolds ‘çirkin kazak’ kurbanı oldu
Ryan Reynolds ‘çirkin kazak’ kurbanı oldu
Deadpool filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, dün akşam arkadaşları tarafından şakalanınca, düştüğü durum sosyal medyada da dalga geçilmesine neden oldu...
Magazin 21 Aralık 2018 - 15:41

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, arkadaşları Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal’ın tarafından öyle bir şakalandı ki, Deadpool’un başrol oyuncusu bu şakaya gülemedi bile…
ryannJackman ve Gyllenhaal, Reynolds’ı arayarak yapacakları partiye davet ettiler. Partinin adının da ‘Çirkin kazak partisi’ olduğunu belirtmeyi ihmal etmediler. Dolayısıyla Ryan Reynolds partiye çirkin bir kazak giyerek geldi. Noel hediyesi paketini andıran bir kazakla partiye giden Reynolds o anda şakaya kurban gittiğini anladı.

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Hugh Jackman, Ryan Reynolds ve Jake Gyllenhaal

Jackman ve Gyllenhaal'ın gülme krizine girdiği o an bu fotoğrafla ölümsüzleşti. Daha sonra ise Reynolds, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp ‘Bu pis herifler bana çirkin kazak partisi dediler’ notunu yazınca fotoğraf sosyal medyanın diline düştü. İşte o paylaşımlardan bazıları…
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