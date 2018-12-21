Ryan Reynolds ‘çirkin kazak’ kurbanı oldu

Deadpool filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, dün akşam arkadaşları tarafından şakalanınca, düştüğü durum sosyal medyada da dalga geçilmesine neden oldu...

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Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, arkadaşları Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal’ın tarafından öyle bir şakalandı ki, Deadpool’un başrol oyuncusu bu şakaya gülemedi bile…

Jackman ve Gyllenhaal, Reynolds’ı arayarak yapacakları partiye davet ettiler. Partinin adının da ‘Çirkin kazak partisi’ olduğunu belirtmeyi ihmal etmediler. Dolayısıyla Ryan Reynolds partiye çirkin bir kazak giyerek geldi. Noel hediyesi paketini andıran bir kazakla partiye giden Reynolds o anda şakaya kurban gittiğini anladı.

Jackman ve Gyllenhaal'ın gülme krizine girdiği o an bu fotoğrafla ölümsüzleşti. Daha sonra ise Reynolds, bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp ‘Bu pis herifler bana çirkin kazak partisi dediler’ notunu yazınca fotoğraf sosyal medyanın diline düştü. İşte o paylaşımlardan bazıları…

