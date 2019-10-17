Ryan Reynolds üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, eşi Blake Lively ve henüz kavuştukları üçüncü bebeğiyle kamera karşısına geçti. Twitter’dan paylaştığı fotoğrafın notu ise dikkat çekiciydi.

Çevreye olan duyarlılığı ile bilinen 42 yaşındaki ünlü oyuncu ve eşi Blake Lively fotoğrafta oldukça mutlu görünürken, Reynolds iklim değişikliği konusuna dikkat çekmeyi tercih etti. Kanada’nın Batı Kanada bölgesinde bir ormanın içinde çekilen fotoğrafı “Britanya Kolumbiyası’nı seviyorum. Kızlarımın da benim büyüdüğüm gibi doğal oyun alanlarında büyümesini istiyorum. 21 Ekim’de oy vereceğiniz aday iklim politikasını şekillendirecek. Son dört yılda iklim konusundaki ilerlemeden gurur duyuyorum.” notuyla paylaştı.

Yeni doğan bebeğinin cinsiyetini ise henüz basınla paylaşmayan çift, Reynolds’un bu paylaşımıyla bir fikir sahibi oldu. Fotoğraf notunda “kızların”dan bahseden ünlü oyuncunun üçüncü çocuğunun cinsiyetinin de kız olduğu ortaya çıktı. Çiftin dört yaşında James ve iki yaşında Inez adında iki kızı daha bulunuyor.

Blake Lively, ilk defa geçtiğimiz Mayıs ayında üçüncü bebeğini beklediğini eşi Ryan Reynolds’un Detective Pikachu filminin prömiyerinde açıklamıştı. Özellikle ABD basınında kıskançlık kaynağı olan evliliklerine sevgiyle bağlı olan çiftin, birbirlerine karşı olan espri anlayışı da kendilerini diğer çiftlerden ayıran özelliklerden biri.

32 yaşındaki Blake Lively, kocasına sanki kız arkadaşıymış gibi davrandığını söylemişti. Açıklamasında “Diğer ilişkilerde bir şey olduğunda “Hey o böyle bir şey yaptı, ne yapmalıyım” diye hemen kız arkadaşımı veya kız kardeşimi arardım. Ryan ile evlenmeden önce iki yıllık bir arkadaşlığım var ve ben ona kız arkadaşımmış gibi davranıyorum” demişti.

Çift sosyal medya hesaplarından yaşamlarının eğlenceli ve esprili yönlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.