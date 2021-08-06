Ryan Reynolds’tan eşi Blake Lively için övgü dolu sözler

Ryan Reynolds, SiriusXM'den Jess Cagle ile yaptığı yeni bir röportajda dokuz yıllık evliliğini anlattı.

SOZCU.COM.TR

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Deadpool ile geniş hayran kitlelerine ulaşan Ryan Reynolds, bu hafta verdiği bir röportajda kendisi gibi oyuncu olan eşi Blake Lively ile evli olmayı neden sevdiğini anlattı.

Reynolds, eşini çok yetenekli bulduğunu belirtirken yazma konusunda da Lively’den destek aldığını anlatıyor.

“Çoğu zaman, birçok filmim üzerine yazıyorum. Bu, uzun zamandır benim için bir hayatta kalma mekanizması haline geldi. Bazen beğeniliyor, bazen de beğenilmiyor. Bazı zamanlarda da Blake içeri girer, klavyeyi alır ve ‘Buna ne dersin?’ der. Ben de ‘Bu inanılmaz’ derim.”

Ancak Reynolds sözlerine sektördeki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekerek devam ediyor:

“Bunu birçok kez söyledim: ‘Bunu o yazdı. Bunu ben değil Blake yazdı.' Buna rağmen daha sonra yine de sanki hikayeyi ben yazmışım gibi tekrarlıyorlar.”

Reynolds ve Lively, 2012’den beri evliler ve çiftin üç çocuğu bulunuyor.

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