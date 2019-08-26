Ryan Reynolds’tan eşine kötü sürpriz

Hayat verdiği DeadPool karakteri ile beğeni kazanan aktör Ryan Reynolds, eşi için hazırladığı doğum günü sürpriziyle herkesi şaşırttı.

Reynolds, 2012 yılında evlendiği Blake Lively’in doğum günü için dikkat çeken bir doğum günü sürprizi yaptı. Esprili kişiliğiyle tanınan ve sosyal medya paylaşımlarında da bu yönünü sık sık ortaya koyan Ryan Reynolds, eşi için verdiği doğum günü partisinde onunla birlikte çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir derlemeyi paylaştı.

Ancak dikkat çekici olan, Reynolds’un seçtiği karelerde eşi Blake Lively’nin pek de iyi görünmediği gerçeğiydi.





Böylelikle Reynolds, eşinin 32. doğum gününde ona kötü bir sürpriz yapmış oldu.







