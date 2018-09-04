Saadet Işıl Aksoy bıraktı: Bu son kez…

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy daha önce gerçekleri bilmediğinden dolayı yaptığı bir yanlıştan döndüğünü açıkladı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sıcak havaların tadını çıkartarak deniz keyfi yapan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dinlendiği molalarda da denizdeki balıkları besledi. Ancak Aksoy, bu paylaşımı yaptıktan sonra denizdeki balıkları besleyerek onlara aslında kötülük yaptığını öğrendi ve hesabından yaptığı yanlış hakkında takipçilerini bilgilendiren ve bundan sonraki hareketleri konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayan o paylaşımını yaptı:

Bayılırdım denizde balıkları beslemeye, fakat bugün öğrendim ki balıkları besleyerek onlara iyilik yaptığımızı zannederken aslında onlara zarar veriyoruz, kendi yaşam alanlarında kendi buldukları besinlerle (yosun, başka canlılar vs.) beslenmeleri lazım, hele ekmek onlara çok zararlı.

Az önce gördüğünüz fotoda balıkları son kez beslemiş oldum bugün öğrendiklerimden sonra…

Ne olur hepimiz bu konuda duyarlı olalım, doğal alanlarında yaşayan balıkları beslemeyelim, yaşam döngülerine müdahale etmeyelim.