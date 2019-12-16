Saadet Işıl Aksoy: Hamile suratım

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçen ekim ayının son günlerinde iki yıldır evli olduğu Pamir Kıraner ile bebek beklediklerini 'Bazı sürprizler çok güzel' notuyla duyurmuştu. Aksoy şimdi de hamileliğin nasıl gittiğine dair bir paylaşımda bulundu.

Aksoy, Aralık 2016’da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017’de düğün yapmıştı. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor. Altı aylık hamile olan oyuncu, eşi ile birlikte ABD'de yaşıyor.

Aksoy, Instagram hesabından paylaştığı bir özçekim ile hamileliğin nasıl gittiğini takipçilerine gösterdi. Makyajsız bir şekilde çıktığı gezintiden çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Aksoy, “İç huzurun yüzüme yansıdığı, süt ürünlerinin yanaklarımda kendini gösterdiği haftadayım” notuyla paylaştığı fotoğrafına ‘Benim hamile suratım’ etiketini ekledi.