Saadet Işıl Aksoy: Hamile suratım
Aksoy, Aralık 2016’da Pamir Kıraner ile nikah masasına oturmuş, Haziran 2017’de düğün yapmıştı. Evliliklerinde iki yılı geride bırakan çift, şimdi bebek heyecanı yaşıyor. Altı aylık hamile olan oyuncu, eşi ile birlikte ABD'de yaşıyor.
Aksoy, Instagram hesabından paylaştığı bir özçekim ile hamileliğin nasıl gittiğini takipçilerine gösterdi. Makyajsız bir şekilde çıktığı gezintiden çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Aksoy, “İç huzurun yüzüme yansıdığı, süt ürünlerinin yanaklarımda kendini gösterdiği haftadayım” notuyla paylaştığı fotoğrafına ‘Benim hamile suratım’ etiketini ekledi.