Saadet Işıl Aksoy: Kızım buna kendisi karar versin

Saadet Işıl Aksoy: Kızım buna kendisi karar versin

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasına rağmen kızı Marisa Gülcan'ın fotoğraflarında yüzünü göstermemesinin nedenini açıkladı.

Geçen Şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı kucağına alan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kızının yüzünü göstermesini isteyen hayranlarından sık sık mesajlar alıyor.

Aksoy, önceki gün kızıyla birlikte fotoğraf paylaşmasını isteyen takipçilerine şu yanıtı verdi:

* Bunu isteyip istemediğini ifade edebileceği bir yaşta değil. Onun adına karar veremem.

* Herkesin güzelliğine veya ne giydiğine göre değerlendirildiği bir mecrada bir bebeğin bu değerlendirmelere maruz kalması, ileride bedeniyle olan ilişkisini zedeleyebilir.

* İnsanların onun yüzüne aşina olmasının hayatına hiçbir artısı da yok.