Saadet Işıl Aksoy’un gizli kahramanı

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İstanbul-yurt dışı arasında sürekli mekik dokuduğunu belirten Işıl Aksoy, önümüzdeki günlerde Toronto’da promiyeri yapılacak olan ‘SAF’ filminin heyecanını yaşadığını söyledi. Filmle ilgili konuşan Işıl Aksoy, “Yeni filmimiz ‘Saf’ Toronto Film Festivali’nde gösterilecek.

2-3 güne Toronto’ ya gidiyoruz. Ben de filmi ilk defa galada izleyeceğim. Onun heyecanı var” dedi. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir saat markasının St. Petersburg’taki davetine katılan Saadet Işıl Aksoy, ilk kez St. Petersburg’a gittiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

Güzel oyuncu, gazetecilerin “Eşinizi orada göremedik” demesi üzerine “O benim gizli kahramanım. Oradaydı” cevabını verdi.