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Saadet Işıl Aksoy’un gizli kahramanı
Saadet Işıl Aksoy’un gizli kahramanı
Yurt dışında yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Saadet Işıl Aksoy, eşi Pamir Kıraner ile birlikte önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Eylül 2018 - 10:54

İstanbul-yurt dışı arasında sürekli mekik dokuduğunu belirten Işıl Aksoy, önümüzdeki günlerde Toronto’da promiyeri yapılacak olan ‘SAF’ filminin heyecanını yaşadığını söyledi. Filmle ilgili konuşan Işıl Aksoy, “Yeni filmimiz ‘Saf’ Toronto Film Festivali’nde gösterilecek.

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2-3 güne Toronto’ ya gidiyoruz. Ben de filmi ilk defa galada izleyeceğim. Onun heyecanı var” dedi. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir saat markasının St. Petersburg’taki davetine katılan Saadet Işıl Aksoy, ilk kez St. Petersburg’a gittiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

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Güzel oyuncu, gazetecilerin “Eşinizi orada göremedik” demesi üzerine “O benim gizli kahramanım. Oradaydı” cevabını verdi.

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