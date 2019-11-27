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Saba Tümer: Çocuk sahibi olmak istemiyorum
Saba Tümer: Çocuk sahibi olmak istemiyorum
Sunucu Saba Tümer, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastane çıkışında görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Kasım 2019 - 08:15

Yalnız başına hastaneden çıkan Saba Tümer’in, vertigo olduğu ve boyunluk taktığı öğrenildi. Muhabirlere açıklama yapan sunucu, “Vertigo olmuşum, sürekli 360 derece dönüyorum. Ekranlara çok dönmek istiyorum, o yüzden hasta oldum herhalde” diyerek kahkaha attı.

Doğum yapan ünlü bir ismin aynı hastanede olduğunu öğrenen Tümer, anne olma konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Sunucu, “Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum, çok büyük sorumluluk. Belki evlat edinmeyi düşünebilirim” dedi.

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