Saba Tümer: Çocuk sahibi olmak istemiyorum

Yalnız başına hastaneden çıkan Saba Tümer’in, vertigo olduğu ve boyunluk taktığı öğrenildi. Muhabirlere açıklama yapan sunucu, “Vertigo olmuşum, sürekli 360 derece dönüyorum. Ekranlara çok dönmek istiyorum, o yüzden hasta oldum herhalde” diyerek kahkaha attı.

Doğum yapan ünlü bir ismin aynı hastanede olduğunu öğrenen Tümer, anne olma konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Sunucu, “Ben çocuk sahibi olmak istemiyorum, çok büyük sorumluluk. Belki evlat edinmeyi düşünebilirim” dedi.