Saba Tümer: İhaneti affederim

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinliğe katılan ve burada seyircilerle soru cevap yapan Tümer, “Yeni yıldan ne gibi beklentileriniz var?” sorusuna, “Galiba evleneceğim. Kahkahamı kaybetmiştim. Yeni sezonda ekranlara döneceğim” yanıtını verdi. Tümer, aşkla ilgili sorulara ise “Seviyorsam, ihaneti affederim” cevabıyla şaşırttı. Sanat camiasından dert yanan Tümer, “Her şey çıkar ilişkisi… Gerçek dostluk yok” dedi. Tümer, günün sonunda ise Suzan Kardeş’le, ‘Evde Kaldım’ şarkısını seslendirerek, sevenlerini coşturdu.