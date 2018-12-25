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Saba Tümer: İhaneti affederim
Saba Tümer: İhaneti affederim
Sunucu Saba Tümer, katıldığı bir etkinlikte aşkla ilgili soruya verdiği, "Seviyorsam, ihaneti affederim" cevabıyla dinleyenleri şaşırttı.
Magazin 25 Aralık 2018 - 12:41

Bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinliğe katılan ve burada seyircilerle soru cevap yapan Tümer, “Yeni yıldan ne gibi beklentileriniz var?” sorusuna, “Galiba evleneceğim. Kahkahamı kaybetmiştim. Yeni sezonda ekranlara döneceğim” yanıtını verdi. Tümer, aşkla ilgili sorulara ise “Seviyorsam, ihaneti affederim” cevabıyla şaşırttı. Sanat camiasından dert yanan Tümer, “Her şey çıkar ilişkisi… Gerçek dostluk yok” dedi. Tümer, günün sonunda ise Suzan Kardeş’le, ‘Evde Kaldım’ şarkısını seslendirerek, sevenlerini coşturdu.

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