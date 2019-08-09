Saba Tümer verdiği kilolarıyla dikkat çekti

'Bayan Kahkaha' lakaplı sunucu ve gazeteci Saba Tümer, sosyal medya sayfasından yaptığı esneme hareketlerini paylaştı. Tümer'in verdiği kilolar ise dikkat çekti.

Sunucu Saba Tümer, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Tümer, Instagram hesabından esneme hareketleri yaptığı anların fotoğrafını yayınladı.

ESNEME HAREKETLERİNİ PAYLAŞTI

Yanındaki kişinin de yardımıyla nacak hareketleri yapan Saba Tümer, bu anların fotoğraflarını “Bu yaz da esneyerek geçti” notuyla takipçileriyle paylaştı.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Verdiği kilolarla dikkat çeken Tümer’in fit görüntüsü de dikkat çekti.



