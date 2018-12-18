Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor
Saba Tümer: Yemek yapan erkek seksi oluyor
Eski sunucu Emre Buga'nın sunduğu Bekar Mutfağı programına katılan Saba Tümer yaptığı yorumla program sunucusunu bile utandırdı.
Magazin 18 Aralık 2018 - 09:29

Şen kahkahaları ile bir döneme damga vuran sunucu Saba Tümer uzun bir süredir ortalarda görünmüyor. Televizyon dünyasından kendisini çeken Tümer geçtiğimiz aylarda 21 Günde Mutluluk adlı bir kitap çıkarmıştı. Başarılı sunucu eski meslektaşı Emre Buga’nın yemek programına katıldı ve yaptığı sohbetle dikkatleri üzerine çekti. Program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken Saba Tümer yapılan yemekleri beğenirken “Yemek yapan erkek seksi oluyor” şeklinde bir yoruma imza attı.

İLGİLİ HABER'Türk lokumu' Saba Tümer
Son güncelleme: 09:30 - 18.12.2018
Etiketler