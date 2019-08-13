Saba Tümer’den esprili paylaşım

Kısa bir süre önce paylaştığı esneme hareketleri ile ne kadar formunda olduğunu gösteren sunucu Saba Tümer, hesabından yaptığı son paylaşımla hem göndermede bulundu hem de gülümsetti.

Bir süredir ekranlardan uzakta olan sunucu Saba Tümer, renkli kişiliğini yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından esneme hareketleri yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Tümer, fit vücudu ve zor hareketlerin altından başarıyla kalkabilmesiyle beğeni toplamıştı. Tümer Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı videoyla bu defa ünlü isimlere göndermede bulundu. Bir uçak yolculuğu sırasında çektiği videoda koltuk numarasını göstererek fark yaratmaya çalışan ünlülere göndermede bulunan Tümer, ‘Sonuçta en önde pilot var diyerek’ esprili bir ifade kullandı. Takipçileriyle koltuk numarası dışında bir şey paylaşacağını söyleyen Saba Tümer, yırtık çorabından çıkan başparmağını gösterdi ve patates benzetmesi yaptığı başparmağı üzerinden esprili bir video paylaşmış oldu.