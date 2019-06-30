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Saba Tümer’den kısa sohbet
Saba Tümer’den kısa sohbet
Ekranların deneyimli sunucularından Saba Tümer, önceki gün İstinyPark'da objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Haziran 2019 - 10:22

Haziran ayı başında Çeşme’de tatil yaptığı sırada görüntülenen Tümer, tatile kısa bir mola vererek İstanbul’a döndü. Güneşli havanın tadını Markalar Sokağı’nda alışveriş yaparak geçiren ünlü sunucunun alışveriş turu sırasında bol bol telefon görüşmesi yapması gözlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Saba Tümer, tek başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre vakit geçirdikten sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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