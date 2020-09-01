Saba Tümer’in köpekbalığı korkusu

Sunucu Saba Tümer, tatil yaptığı mekanın plajında heyecanlı anlar yaşanınca hemen telefonuna sarıldı ve o anların videosunu çekti. Denizin üzerinde görülen balık yüzgecinin köpekbalığına ait olduğunu düşünen Tümer yaşadığı heyecanı takipçilerine aktardı.

Kısa bir süre önce kuğu saldırısına uğrayan ancak hem şaşkınlıktan hem de panikten o anların video görüntülerini çekemeyen Saba Tümer bu defa hazırlıklı çıktı.

Çeşme’de tatilini sürdürmekte olan Tümer, buranın plajında heyecanlı dakikalar yaşadı. Denizin üzerinde beliren yüzgecin köpekbalığına ait olduğunu düşünen Tümer o anları kameraya aldı.

Bir yandan yaşananları anlatan bir yandan da çevresindeki insanların heyecanlarını da kayda alan Saba Tümer, sonunda yakalanan balığın zargana olduğunu ve sandığı gibi bir köpekbalığı tehditi ile karşı karışya kalmadıklarını açıkladı.