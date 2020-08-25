Sabancı ailesi tatilde

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden TÜSİAD eski Başkanı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı çocuklarıyla birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.

Arzu Sabancı’ya Bodrum tatilinde çocukları Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı da eşlik etti. Tekneleriyle tatile çıkan Sabancı ailesi güneşin ve denizin tadını çıkararak keyifli anlar geçiyor. Hacı Bey annesi Arzu Hanım ile birlikte çekilen kareleri de sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

