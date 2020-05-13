Kemal Sunal en sıradışı konuya sahip filmlerinden biri olan Şabaniye'de kadın kılığında rol yapıyor. Birbirinden usta isimlerin rol aldığı Şabaniye filmi 1984 yılında çekildi. Peki Şabaniye filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Şabaniye filmi bu akşam televizyonda tekrar yayınlanacak. Şabaniye filmi yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Peki Şabaniye filmi oyuncuları kimler? Şabaniye konusu ne?

ŞABANİYE KONUSU NE?

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç – Nazlı

Erdal Özyağcılar – Şeyhmus

Adile Naşit – Hatice

Reha Yurdakul – Şef Garson

Aliye Rona – Ayşe

Turgut Boralı – Dursun

Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası

Nezahat Tanyeri –

Kartal Tibet – Kartal Tibet

Nermin Denizci – Assolist

Kubilay İBİŞ –