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Şabaniye filmi oyuncuları kimler? Şabaniye konusu ne?
Şabaniye filmi oyuncuları kimler? Şabaniye konusu ne?
Kemal Sunal en sıradışı konuya sahip filmlerinden biri olan Şabaniye'de kadın kılığında rol yapıyor. Birbirinden usta isimlerin rol aldığı Şabaniye filmi 1984 yılında çekildi. Peki Şabaniye filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 13 Mayıs 2020 - 16:27

Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Şabaniye filmi bu akşam televizyonda tekrar yayınlanacak. Şabaniye filmi yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Peki Şabaniye filmi oyuncuları kimler? Şabaniye konusu ne?

ŞABANİYE KONUSU NE?

Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç – Nazlı
Erdal Özyağcılar – Şeyhmus
Adile Naşit – Hatice
Reha Yurdakul – Şef Garson
Aliye Rona – Ayşe
Turgut Boralı – Dursun
Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası
Nezahat Tanyeri –
Kartal Tibet – Kartal Tibet
Nermin Denizci – Assolist
Kubilay İBİŞ –

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