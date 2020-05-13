Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Şabaniye filmi bu akşam televizyonda tekrar yayınlanacak. Şabaniye filmi yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Peki Şabaniye filmi oyuncuları kimler? Şabaniye konusu ne?
ŞABANİYE KONUSU NE?
Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.
ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç – Nazlı
Erdal Özyağcılar – Şeyhmus
Adile Naşit – Hatice
Reha Yurdakul – Şef Garson
Aliye Rona – Ayşe
Turgut Boralı – Dursun
Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası
Nezahat Tanyeri –
Kartal Tibet – Kartal Tibet
Nermin Denizci – Assolist
Kubilay İBİŞ –