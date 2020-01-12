Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Şabanoğlu Şaban 1977 yılında çekilmiştir. Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılmıştır ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır.İşte Şabanoğlu Şaban filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Şabanoğlu Şaban filminde; askerde kumandanı Hüsamettin’i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar’a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref’i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin’in kayınpederi olan Nazır Paşa’nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Şaban – Kemal Sunal: Saftirik,sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan’la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

Ramazan – Halit Akçatepe: Şaban’ın en iyi arkadaşı,Şaban’dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

Hüsamettin – Şener Şen: Şaban ve Ramazan’ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban’ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa’nın damadı.

Hala/Tavuk Teyze – Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa’nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur. Ancak onu ‘Nazır Paşa’ –

Sıtkı Akçatepe çalmıştır.

Nazır Paşa – Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze’nin erkek kardeşi, Şaban ve Ramazan’a gizli polis görevi vermiştir.

Safinaz – Ayşen Gruda: Şaban’a aşık olan, kocası olmayan, Şaban’la evlenmek isteyen Nazır Paşa’nın en küçük kızı.

Nigar – Ayben Erman: Şarkıcı, Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref’dir.

Kadırgalı Eşref – Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.

Selma – Sevda Aktolga: Nazır Paşa’nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar’a aşıklardır.

Binnaz – Sevil Üstekin: Hüsamettin’in karısı, Nazır Paşa’nın ikinci büyük kızı.

Yunus Kaptan – Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan’ın başına bela olan Nazır Paşa’nın diğer damadı.

Yunus Kaptanın Eşi – Güler Ökten: Nazır Paşa’nın en büyük kızı. Ramazan’a elması Binnaz’ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır.