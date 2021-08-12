Sabina Toziya’nın cenaze detayları belli oldu

Hayata veda eden usta oyuncu Sabina Toziya, yarın saat 09.00’da memleketi Makedonya'da düzenlenecek törenle defnedilecek.

SOZCU.COM.TR

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Geçen ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Son olarak ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde ‘Hayriye Çakırbeyli’ karakterini canlandıran Toziya’nın cenaze ayrıntısı belli oldu.

Usta oyuncu yarın saat 09.00'da memleketi Makedonya’daki Üsküp Butel Cenaze Evi’nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

“İÇİMDEN BİR PARÇA KOPTU”

Toziya’nın vefatının ardından aynı dizide rol alan oyuncular üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Oktay Kaynarca: “Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın… Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik boğazım düğüm düğüm… Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu…”

Ceren Benderlioğlu: “İçimden bir parça koptu… Bu sefer ‘tamam’ olmadı Sabina olmadı …. Seni çok özleyeceğim.”

Dilşad Şimşek: “Canım Sabina, kelimeler ne kadar anlamsızlaşıyor böyle zamanlarda… Ne yazsam az geliyormuş gibi… İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim yol arkadaşım olmuşsun da tatlı hikayelerini dinlemişim. Güzel Sabina… Huzur içinde uyu…”

Ozan Akbaba: “Ne diyeyim… Güzel kadın, ne diyeyim… Hep güzel kalacaksın.”

Hüseyin Avni Danyal: “İyi ve güzel bir insan daha aramızdan ayrıldı. Mert ve yürekli bir kadındı. Yattığın yer incitmesin.”