Sabri Memi kimdir? Sabri Memi nereli ve kaç yaşında?

Sabri Memi, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Arka Sokaklar dizisi ile geçen Sabri Memi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sabri Memi nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanmış olan Güvercin dizisinde Battal karakterini canlandıran Bülent Bilgiç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Bülent Bilgiç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SABRİ MEMİ KİMDİR?

Sabri Memi, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında Arka Sokaklar dizisi ile geçen ve birçok sinema ve dizi filminde rol alan Sabri Memi, Güvercin dizisinde Güldane karakterine hayat veren İdil Memi ile evlidir. Son olarak Yanlış Anlama filminde rol alan Sabri Memi şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Battal karakterine hayat vermektedir

Sabri Memi'nin rol aldığı diziler ve filmler:

Dizileri:

2009 – Arka Sokaklar

2012 – İnadına Aşk

2016 – Bulutların Ötesi

2019 – Güvercin (Battal)

Filmleri:

2017 – Yanlış Anlama (Taksici)

2015 – Ertuğrul 1890

2015 – Yapışık Kardeşler

2014 – İncir Reçeli 2 (Garson)

2011 – Aşk ve Devrim