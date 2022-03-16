Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu otobüs ehliyeti aldı

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü olmaya hazırlanıyor. Sarıoğlu sosyal medya hesabından ehliyetini aldığını duyurarak Galatasaray otobüsü önünde çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray’ın efsane futbolcularından olan Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor.

Sarıoğlu, Instagram hesabından D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.

Galatasaray takım otobüsünün önünde poz veren Sarıoğlu, “Uzun zamandır yapılacaklar listemde olan D sınıfı Otobüs ehliyetimi aldığımı daha güzel bir görselle paylaşamazdım” dedi.

Yağmur Sarıoğlu’nun açıklamasını ve pozunu gören sosyal medya kullanıcıları “Artık takımı sen taşırsın”, “Kullanmadığıniz araç var mı?” yorumları yaptı.