Sabriye korku dolu anlar yaşattı! Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da elenecek ismin belli olmasından önce iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'da kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda Sabriye'nin denizin içerisinde sakatlanarak çırpınmaya başlatması panik yarattı. Survivor son bölümde; heyecanlı ödül oyununda Türk takımı geriden gelerek Yunan takımını yendi ve ödülün sahibi oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan nefes kesen oyunlara sahne oluyor. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda herkesi korkutan dakikalar yaşandı. Survivor yarışmacılarından Sabriye ödül oyunu sırasında denize atladığı sırada sakatlık yaşadı. Suyun içerisinde çırpınmaya başlayan Sabriye’nin yardımına her iki takımdan da yarışmacılar koştu. Salı akşamı yapılacak konseyde en az SMS alan bir kişi adaya veda edecek. Türk takımı gerginlik ve stres altında çıktığı ödül oyununda Yunan takımını yenmeyi başardı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Acun: Dominik’te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Yunan takımı dokunulmazlık oyununu ikinci ve üçüncüsünü kaznadı bizi konseye yolladı. Bugün ödüle konsantre olalım. Bugün karşımda istekli bir takım görüyorum.

Seda: Dokunulmazlığı geride bıraktık ödül oyunun istiyoruz.

Acun: Atakan senin için adada gidip gidip geliyor diyorlar kafa olarak. Açıktan mı özlemden mi bilmiyorum ama tam bir Survivor olma yolunda ilerliyorsun.

Atakan: Çok güçlü şekilde geldik buraya umarım kazanırız. Konseyden sonra kendimi daha da motive hissediyorum. Kazanarak ben de kendime gelmek istiyorum.

Survivor ödül oyununu Türkiye kazandı.

Türkiye:10 – Yunanistan: 7

SABRİYE SUYA ATLARKEN SAKATLANDI

Survivor Türkiye Yunanistan on dokuzuncu bölümde oynanan ödül oyununda Dalaka ile karşı karşıya gelen Sabriye, suya ters düştü. Yarışmacıların yardımı ile sudan çıkan Sabriye belinden sakatlandı. Ödülü oyunun devamında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Sabriye’nin sağlık durumunun iyi ve önümüzdeki oyunlarda yer alabileceği belirtildi.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU

Murat Ceylan: Arkadaşlar sembol oyununa hoş geldiniz. Oyun öncesinde biraz sohbet etmek istiyorum. Sabriye adaya yeniden, yeni geldin bu maceran nasıl geçiyor?

Sabriye: Biraz zorluk çekiyorum. Güzel bir hayatım vardı, ordan çıkıp geldim ada hayatına adapte olmaya çalışıyorum. Adada 1-2 kişi dışında iyi geçiyor, ada arkadaşlarımı seviyorum.

Hikmet: Survivor beklediğimden daha zor çıktı açıkcası ama 1 ay oldu artık adapte oldu. Bakalım bu durumumu oyunlara yansıyacak mı göreceğiz.

Erkeklerde sembol ödülünü Hakan kazandı.

Kadınlarda sembol ödülünü Büşra kazandı.

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Sema: Dokunulmazlık oyunun kaybettik. Bugün de sembol oyununa çıkacağız. Sembol oyunları çok önemli, kendi aramızda güzel vakit geçirdiğimiz bir oyun ama önemi de çok büyük hepimiz için.

Atakan: Kıbrıs için önemli ve hatta erken birleşme partisi için de önemli sembol oyunu. Şu ana kadar Hakan 2 kere aldı mesela. Ben bir kere, Okay abi bir kere aldı.