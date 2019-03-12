Sabriye sinir krizine girdi! Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde geldiğinden beri sayı almayı başaramayan Sabriye, sinirlenerek sırayla Hikmet'e, Bora'ya ve Hakan'a sataştı. Bora'nın bakışlarından rahatsız olduğunu söyleyerek ağlayan Sabriye'nin sözleri seyircileri dahi şaşırttı. İşte Survivor ile ilgili son gelişmeler...

Survivor 2019’un son bölümünde Türkiye ve Yunanistan takımı iki ödül oyunu oynadı. Birinci oyunu Yunan takım, ikinci oyunu Türk takım kazandı. Son bölüme Sabriye’nin tuhaf davranışları damga vurdu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

Seda: Ağız tadıyla yemek yemek istedim. Ben kimseye hak geçmesin diye pirinç pirinç ayırıyorum. Onunla bir şey konuşulmuyor. Kırıcı bir üslubu var.

Okay: Seda bana Sabriye’yi savunuyorsun dedi.

Sabriye: Üzerimde çok büyük sorumluluklar var. Kimseye ihtiyacım yok. Hikmet’in söylediği çok rahatsız etti. Onunla özel olarak konuşacağım.

Murat: Ödül oyununa hoşgeldiniz. Kazanan takımın ödülü hamburger.

Türkiye: 7 Yunanistan: 10

SABRİYE, BORA’YA SATAŞTI: BİR ÇAKACAĞIM AĞZINA…

Sabriye, Hikmet’e: Bana dediğin şeyi keşke sen de yapsaydın.

Hikmet: Benim yüzünden mi kaybettik? Amacımız onlara oyun kazandırmamak. Keşke sen de yapsaydın da sayı kazandırsaydın. Benim bir şekilde atıyorum.

Sabriye, daha sonra Bora’ya sataştı “Sakın bana öyle bakma. Rahatsız oluyorum bakışlarından” diye tepki gösterdi. Bora’da Sabriye’nin tuhaf tavrına güldü. Sabriye “Bir çakacağım ağzına bir de yerden yiyecek.” şeklinde tepki gösterdi.

Bora “Üslubuna dikkat et diye” uyardı.

Sabriye: Geldim geleli sayı alamıyorum. Ödülü kaybedince çok üzülmedim. Yunanlılar açlar. Adada bakışlarından rahatsız olduğum isimler var. Bunlardan biri Bora. Şuan çok sinirliyim. Adada fısır fısır arkamdan konuşuyor.

Bora: Onunla özel hiçbir tartışmam olamaz. Geldiğimden beri söylediğim şey onunla muhatap olmayacağım. Çünkü üslubu kötü. Söylediği şeyi kaale alıp baktım. Söylediği pek çok şeye gülüyorum. Cevap vermek bile istemiyorum. Benden cevap alamayacak. Üslubunu düzeltsin.

HAKAN ŞOVMENLİK YAPIYOR DEDİ, SABRİYE ÇILDIRDI

Hakan: Kendisi kaostan beslenmeye gelmiş. Parkurda kendini gösteremiyor bu şekilde kendini göstermeye çalışıyor. Şovmenlik yapıyor.

Sabriye: Bora’nın bakışlarından rahatsız olduğumu defalarca söyledim. Tahrik edici bakışlarını yöneltti.

Bora: Borra diyor, saçını başını yolacağım diyor. Ne yapabilirim? Gelse vursa böyle dururum. Adadan gitmesini istediğim kişidir.

Acun: Arkadaşlar kazanan bir kişi 100 bin lira değerindeki Harley Davidson motosikletini kazanacak.

Türkiye: 10 Yunanistan: 6

Türk takımı kendi içinde bir oyun oynadı ve motosikletin sahibi: Büşra oldu.