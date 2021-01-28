Sadakatsiz dizisinde ayrılık: Eren Vurdem veda etti

‘Sadakatsiz’ dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide eşi ‘Bahar’ı sık sık aldatan ‘Mert’ karakterine hayat veren Eren Vurdem, senaryo gereği diziye veda etti.

Eren Vurdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz… Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin yapımcılığını Med Yapım üstleniyor. Psikolojik gerilim türünde olan ‘Sadakatsiz’, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem, 7 Ekim 1988’de Konya’da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi KonservatuarıTiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2009’da yayınlanan ‘Hesaplaşma’ dizisi ile yaşayan Vurdem, birçok yapımda rol aldı.

Fox TV’de yayınlanan ‘İnadına Aşk’ adlı dizide ‘Çınar’ karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Eren Vurdem, başrollerde; Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, Nihat Altınkaya ve İlayda Ildır gibi isimlerin yer aldığı ‘Söz’ dizisinde ‘Başçavuş Ateş Acar’ karakteriyle adından çok söz ettirdi.

‘Sadakatsiz’ dizisinden önce de ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Konur Alp’ karakterine hayat veren Eren Vurdem; ‘Söz’, ‘İnadına Aşk’, ‘Türkler Geliyor’, ‘Sümela'nın Şifresi’, ‘Son Mektup’ gibi yapımlarda rol aldı.