Sadakatsiz dizisinde Cemal Hünal sürprizi

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan Sadakatsiz’de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaşırken; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin de kadroda yer alıyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Cemal Hünal, dizide Sinan karakterine hayat verecek.

Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Hünal, son olarak Tozkoparan projesinde rol almıştı.

44 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle Survivor 2021’e erken veda etmişti.