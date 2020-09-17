Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşacak.

Başrollerinin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlü isimlerden oluşuyor. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz dizisinde izleyici karşısına çıkacak.





SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Doktor Foster dizisinden uyarlanacak olan Sadakatsiz, kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.