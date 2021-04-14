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Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar coronaya yakalandı

'Sadakatsiz' dizisinde Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlunu canlandıran Alp Akar da coronaya yakalandı.

Güncellenme: 08:58, 14/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sadakatsiz’in Ali’si Alp Akar coronaya yakalandı

‘Sadakatsiz’de ‘Asya’ ve ‘Volkan’ın oğlu ‘Ali’yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Akar Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan dizide ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:43,